Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Transporter in Brake beschädigt +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 13. Juni 2026, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 14. Juni 2026, 17:50 Uhr, wurde in der Golzwarder Straße in Brake ein geparkter Mercedes-Transporter durch bislang unbekannte Täter beschädigt.

Die Unbekannten besprühten das Fahrzeug mit blauer Farbe und brachten zudem zwei Aufkleber an der Seitentür an.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, sich bei der Polizei Brake unter der Nummer 04401/935-0 zu melden.

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