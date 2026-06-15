Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Wohnungseinbruch in Delmenhorst - Täter verwüsten Wohnung und verursachen Wasserschaden +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 14. Juni 2026, in der Zeit von 20:40 Uhr bis 23:50 Uhr, kam es in der Berliner Straße in Delmenhorst zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu der Wohnung. Nach dem Eindringen wurden sämtliche Räume durchsucht und teilweise verwüstet.

Neben der Entwendung von Schmuck, Parfüm und kosmetischen Erzeugnissen verursachten die Täter erhebliche Sachschäden in der Wohnung. Dadurch kam es auch zu einem Wasserschaden, der sich auf weitere Bereiche des Gebäudes ausweitete.

Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Berliner Straße beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell