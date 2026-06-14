PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Veranstaltungs- und Versammlungslagen im Landkreis Oldenburg/Gemeinde Dötlingen: Polizeiliche Einsatzbilanz

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 13. Juni 2026, kam es im Zusammenhang mit einer nicht öffentlichen Veranstaltung der niedersächsischen Jugendorganisation der Alternative für Deutschland ("Generation Deutschland") im Dötlinger Ortsteil Brettorf zu mehreren polizeilichen Einsatzlagen im Zusammenhang mit Versammlungen.

Im Ortskern fand zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr eine vom Bündnis "Brettorf bleibt Bunt" angemeldete Mahnwache statt, an der sich zeitweise bis zu 100 Personen beteiligten.

Während der Anreise von Teilnehmenden der Parteiveranstaltung kam es auf den Zufahrtswegen zu mehreren zeitweiligen Sitzblockaden, an denen sich mehrere Personen beteiligten. Darüber hinaus wurden Äste sowie ein Straßenschild auf die Fahrbahn gelegt, um die Anfahrt zu erschweren.

Da polizeilichen Aufforderungen zur räumlichen Verlagerung des Protests nur teilweise Folge geleistet wurde, schritt die Polizei in einzelnen Fällen unter Anwendung einfachen körperlichen Zwangs ein.

Ziel des Polizeieinsatzes war es, die Durchführung der Parteiveranstaltung und der angezeigten Versammlung zu gewährleisten sowie die Versammlungsfreiheit und die Rechte aller Beteiligten zu schützen.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren