Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Veranstaltungs- und Versammlungslagen im Landkreis Oldenburg/Gemeinde Dötlingen: Polizeiliche Einsatzbilanz

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 13. Juni 2026, kam es im Zusammenhang mit einer nicht öffentlichen Veranstaltung der niedersächsischen Jugendorganisation der Alternative für Deutschland ("Generation Deutschland") im Dötlinger Ortsteil Brettorf zu mehreren polizeilichen Einsatzlagen im Zusammenhang mit Versammlungen.

Im Ortskern fand zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr eine vom Bündnis "Brettorf bleibt Bunt" angemeldete Mahnwache statt, an der sich zeitweise bis zu 100 Personen beteiligten.

Während der Anreise von Teilnehmenden der Parteiveranstaltung kam es auf den Zufahrtswegen zu mehreren zeitweiligen Sitzblockaden, an denen sich mehrere Personen beteiligten. Darüber hinaus wurden Äste sowie ein Straßenschild auf die Fahrbahn gelegt, um die Anfahrt zu erschweren.

Da polizeilichen Aufforderungen zur räumlichen Verlagerung des Protests nur teilweise Folge geleistet wurde, schritt die Polizei in einzelnen Fällen unter Anwendung einfachen körperlichen Zwangs ein.

Ziel des Polizeieinsatzes war es, die Durchführung der Parteiveranstaltung und der angezeigten Versammlung zu gewährleisten sowie die Versammlungsfreiheit und die Rechte aller Beteiligten zu schützen.

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