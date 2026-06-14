Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 14.06.2026

Delmenhorst (ots)

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Wildeshausen. Am Samstag, den 13.06.2026 in der Zeit von 08:50 Uhr bis 13:00 Uhr ist in der Bürgermeister-Schetter-Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Vermutlich verschaffte sich die Täterschaft über ein Badezimmerfenster Zugang zum Haus. Im Haus wurden alle Räume durchwühlt und ein Wandtresor entwendet, in dem sich keine Wertsachen befanden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnten auch sonst keine Wertgegenstände entwendet werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 zu melden.

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++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Ganderkesee. Am Samstag, den 13.06.2026, um 14:30 Uhr, hat eine 72jährige Fahrerin eines Mitsubishi die Schierbroker Straße in Richtung Delmenhorst befahren, als sie mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit den Anhänger eines entgegenkommenden Pkw-Anhänger-Gespanns touchiert. Die Verursacherin entfernt sich zunächst, kann im Umfeld aber angetroffen werden. Bei der Fahrerin wird eine Atemalkoholkonzentration von 1,99 Promille festgestellt, sodass eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt worden ist. Der Schaden wird auf ca. 9.000, - EUR geschätzt, verletzt wurde niemand.

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++ Verkehrsunfall mit acht verletzten Personen ++

Ganderkesee. Am Samstag, den 13.06.2026, um 15:15 Uhr, ist es auf der Stedinger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Eine 45jährige Fahrerin eines Kia aus dem Saterland wollte aus der Straße Brummelhoop auf die Stedinger Straße einbiegen und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 49jährigen Fahrer eines Audi aus Ganderkesee, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Im Kia befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch eine 21jährige Beifahrerin und ein 9jähriges Kind. Im Audi befanden sich eine 42jährige Beifahrerin und drei Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren. Alle Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt und teilweise in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Sachaschaden wird auf 17.500, - EUR geschätzt.

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