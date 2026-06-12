Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der Nienser Straße in Butjadingen - Lkw landet nach Ausweichmanöver im Graben +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 11. Juni 2026, gegen 19:00 Uhr kam es auf der Nienser Straße in der Gemeinde Butjadingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lastkraftwagen nach einem Ausweichmanöver in einen wasserführenden Graben geriet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Nienser Straße in Fahrtrichtung Nordenham. Im Bereich einer Kurve kam der Pkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommender Lkw-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Durch das Ausweichmanöver kam der 62-Jährige mit seinem Lkw von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Der bislang unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identität des Fahrers dauern an. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Nordenham nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/2694-0 in Verbindung zu setzen.

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