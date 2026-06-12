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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Durchsuchungen in Wildeshausen und Ganderkesee - Umfangreiche Beschlagnahmen von illegalen Vapes und Snus

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des illegalen Handelns mit E-Zigaretten und Snus haben Beamte der Polizei Wildeshausen am Dienstag, den 09. Juni 2026, Durchsuchungen in Wildeshausen und Ganderkesee durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche mutmaßlich tatrelevante Gegenstände beschlagnahmt.

Bei der Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte umfangreiche Mengen an Snus und illegalen E-Zigaretten (Vapes) sowie weitere Beweismittel fest.

Die Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der beschlagnahmten Produkte, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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