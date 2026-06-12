Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zigarettenautomat aufgebrochen und in Waldstück entsorgt +++ Polizei sucht Zeugen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 26. Mai 2026, bis Donnerstag, 11. Juni 2026, haben bislang unbekannte Täter in der Kühlinger Straße in Ganderkesee einen Zigarettenautomaten entwendet und anschließend aufgebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Automat zunächst von seinem eigentlichen Standort gewaltsam entfernt und an einen anderen Ort verbracht. Dort hebelten die Täter das Gerät auf und entwendeten die darin befindlichen Tabakwaren sowie den Bargeldbestand. Anschließend wurde der aufgebrochene Automat in einem Waldstück entsorgt.

Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Die Polizei Ganderkesee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04222/94695-0 zu melden.

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