Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der A1 in Stuhr

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg in Stuhr am Mittwoch, 10. Juni 2026 gegen 09:59 Uhr, erlitten zwei Personen Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der A1 in Fahrtrichtung Hamburg verkehrsbedingt mit geringer Geschwindigkeit. Dabei übersah in 27-Jähriger aus Velbert, der gemeinsam mit einem 22-jährigen Beifahrer aus Lehrte in einem Mercedes unterwegs war, den langsam rollenden Sattelzug.

Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden. Durch diesen erlitt der Fahrer des Mercedes schwere Verletzungen, sein Beifahrer blieb leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt sind Sachschäden in geschätzter Höhe von 15.000 Euro entstanden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Stuhr und Groß Mackenstedt waren insgesamt mit 16 Einsatzkräften im Einsatz.

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