Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bremer Straße - Eine Person schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 11. Juni 2026, kam es gegen 15:00 Uhr auf der Bremer Straße in Delmenhorst zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 85-Jährige aus Delmenhorst, mit ihrem VW Golf vom rechten Parkstreifen in den fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Bremen einzufahren. Dabei wurde ein in gleicher Richtung fahrender bevorrechtigter Pkw Kia übersehen.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision überschlug sich das bevorrechtigte Fahrzeug, prallte gegen drei ordnungsgemäß abgestellte Pkw und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Die 53-jährige Pkw-Fahrerin des überschlagenen Fahrzeugs erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An insgesamt fünf Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde auf rund 12.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Bremer Straße.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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