PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrunkener Pkw-Fahrer mit 1,44 Promille in Elsfleth unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Donnerstag, den 11. Juni 2026, gegen 22:00 Uhr den Fahrer eines Pkw Dacia.

Im Rahmen der Kontrolle auf einem Tankstellengelände stellten die Beamten fest, dass der 83-jährige Mann aus Elsfleth deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Pkw-Fahrer.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren