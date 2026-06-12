Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrunkener Pkw-Fahrer mit 1,44 Promille in Elsfleth unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Donnerstag, den 11. Juni 2026, gegen 22:00 Uhr den Fahrer eines Pkw Dacia.

Im Rahmen der Kontrolle auf einem Tankstellengelände stellten die Beamten fest, dass der 83-jährige Mann aus Elsfleth deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Pkw-Fahrer.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell