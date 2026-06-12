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POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Betrunkener Pkw-Fahrer mit 1,44 Promille in Elsfleth unterwegs
Delmenhorst (ots)
Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Donnerstag, den 11. Juni 2026, gegen 22:00 Uhr den Fahrer eines Pkw Dacia.
Im Rahmen der Kontrolle auf einem Tankstellengelände stellten die Beamten fest, dass der 83-jährige Mann aus Elsfleth deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille.
In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Pkw-Fahrer.
Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt.
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