Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter

FW Alfter: Gebäudebrand in der Alanus Hochschule in Alfter

Alfter (ots)

Die Feuerwehr Alfter wurden am Freitagmorgen (01.05.) zu einem Gebäudebrand am Campus II (Villestraße) der Alanus Hochschule in Alfter alarmiert.

Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Holz-Außenfassade eines zweigeschossigen Ateliergebäudes in Vollbrand. Das Feuer hatte teils bereits auf die Innenräume übergegriffen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte somit eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile der Hochschule verhindern. Die gezielte Brandbekämpfung im Außenbereich und die zusätzlichen Löschmaßnahmen über die Drehleiter konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Zusätzlich wurde eine Drohne eingesetzt, um mögliche Glutnester an der Außenfassade und auf dem Flachdach zu lokalisieren. Hier wurde ebenfalls eine gezielte Brandbekämpfung durchgeführt. Weiterhin wurden mehrere Atemschutzgeräteträger zur Innenbrandbekämpfung eingesetzt.

Parallel wurde mit Hilfe einer Wärmebildkamera die Fassade und das Flachdach auf weitere Glutnester kontrolliert. Die Holzverkleidung in einzelnen Fassadenbereichen wurde gezielt mit Brechwerkzeug demontiert, um das Feuer in der Holzkonstruktion vollständig zu löschen.

Die Feuerwehr war mit rund 60 ehrenamtlichen Einsatzkräften für eine Dauer von etwa drei Stunden vor Ort. Am Nachmittag wurden erneute Nachlöscharbeiten vor Ort nötig. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Im Einsatz waren der Führungsdienst der Feuerwehr Alfter, die Löschgruppen Alfter, Gielsdorf und Impekoven, der Einsatzleitwagen aus Witterschlick, die Drohneneinheit, die Löscheinheit Bornheim-Roisdorf sowie ein Rettungswagen des Rhein-Sieg-Kreises.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Alfter, übermittelt durch news aktuell