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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 13.06.2026

Delmenhorst (ots)

++ Einbruch in Juweliergeschäft ++

Ganderkesee. Am Samstag, den 13.06.2026, gegen 02:12 Uhr wurde durch eine unbekannte Person die Scheibe eines Juweliergeschäftes in der Rathausstraße eingeschlagen. Die unbekannte Person konnte durch das entstandene Loch Diebesgut erlangen. Durch einen aufmerksamen Anwohner wurde die unbekannte Person angesprochen, woraufhin sich diese in unbekannte Richtung entfernte. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
i.A. PHK Herwig
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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