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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Wohnungseinbruch in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 14. Juni 2026, in der Zeit von 01:30 Uhr bis 10:00 Uhr, kam es im Seumeweg in Delmenhorst zu einem Wohnungseinbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und entwendeten dort Schmuck sowie Bargeld.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 6.000 Euro beziffert.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Seumewegs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Philipp Mimjähner
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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