Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer in Delmenhorst unter Alkoholeinfluss gestoppt

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 14. Juni 2026, gegen 20:35 Uhr, erhielt die Polizei Delmenhorst den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen auf einen Pkw-Fahrer, der zuvor alkoholische Getränke gekauft hatte und anschließend durch Gleichgewichtsstörungen aufgefallen war.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Einsatzkräfte einen 48-jährigen Delmenhorster als Fahrer des Pkw identifizieren und an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille.

Zur weiteren Beweissicherung wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde dem Mann untersagt.

Gegen den 48-Jährigen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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