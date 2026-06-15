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POL-DEL: Stadt Delmenhorst: E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Delmenhorst gestoppt
Delmenhorst (ots)
Am Sonntag, 14. Juni 2026, gegen 22:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Delmenhorst in der Oldenburger Straße den Fahrer eines E-Scooters.
Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der 47-jährige Mann aus Delmenhorst unter dem Einfluss von Alkohol und Marihuana stand und deshalb nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher im öffentlichen Straßenverkehr zu führen.
Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille.
Im Anschluss wurde bei dem Fahrer des E-Scooters durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.
Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
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Philipp Mimjähner
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