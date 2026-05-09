Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Abschlussmeldung - Verkehrsunfall auf der BAB 61

Halsenbach (ots)

Am Samstag, dem 09.05.2026 gegen 13:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Verletzten auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen (AS) Emmelshausen und Boppard. Hierbei geriet ein Transporter, welcher mit einem Fahrzeug beladen war, inklusive eines mitgeführten Anhängers, welcher mit zwei Fahrzeugen beladen war, im Rahmen eines Überholvorgangs, aus bislang ungeklärter Ursache, ins Schleudern. Der 29-Jährige Fahrer verlor anschließend die Kontrolle über das Fahrzeuggespann, infolgedessen sich das Fahrzeug, mitsamt Anhänger, überschlug und mittig auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Durch den Aufprall löste sich das aufgeladene Fahrzeug des Transporters und kam in der Mittelschutzplanke zum Liegen. Die beiden Fahrzeuginsassen des Transporters wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und mittels Rettungswagen in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, Versorgung der Verletzten, sowie die anschließenden Reinigungs- bzw. Bergungsarbeiten, war die Richtungsfahrbahn Norden ca. 5,5 Std. gesperrt. Es bildete sich zeitweise ein Rückstau von ca. 6 km. Der Verkehr wurde an der AS Emmelshausen abgeleitet.

Es entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Im Einsatz waren neben drei Fahrzeugen der Polizeiautobahnstation Mendig und einem Fahrzeug der Polizeiinspektion Boppard, Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Pfalzfeld und Emmelshausen mit insgesamt 59 Kräften, die Autobahnmeisterei Emmelshausen, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, sowie ein Abschleppdienst.

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