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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung - Verkehrsunfall auf der BAB61

Halsenbach (ots)

Soeben wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden gemeldet, zwischen den Anschlussstellen Emmelshausen und Boppard gemeldet. Die Richtungsfahrbahn Norden ist aktuell gesperrt. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort.

Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen und den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Mendig
Berenz, PHK
Telefon: 02652/97950

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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