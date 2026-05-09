Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Erstmeldung - Verkehrsunfall auf der BAB61

Halsenbach (ots)

Soeben wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall auf der BAB61, Fahrtrichtung Norden gemeldet, zwischen den Anschlussstellen Emmelshausen und Boppard gemeldet. Die Richtungsfahrbahn Norden ist aktuell gesperrt. Einsatzkräfte befinden sich vor Ort.

Aufgrund der laufenden Unfallaufnahme wird darum gebeten, von weiteren Presseanfragen abzusehen und den Bereich zu umfahren. Es wird nachberichtet.

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