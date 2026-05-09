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Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW auf der BAB 3 sorgt für Rückstau

Dernbach (ots)

Heute Mittag kam es gegen 13:12 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt wenige hundert Meter vor der Anschlussstelle Dierdorf. Der Fahrer eines PKW verlor während der Fahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte hierbei den Auflieger eines Lastkraftwagens, welcher auf gleicher Höhe fuhr. Das Fahrzeug schaukelte sich auf und überschlug sich einmal, bis es schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Die beiden Insassen wurden leichtverletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die BAB 3 musste zur Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur
An der Autobahnmeisterei 6
56412 Heiligenroth
02602-93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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