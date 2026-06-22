Polizei Wuppertal

POL-W: W Kleinkind stirbt nach Sturz aus Mehrfamilienhaus

Wuppertal (ots)

Am heutigen Mittag (22.06.2026) kam es auf der Berliner Straße in Wuppertal zu einem tödlichen Sturz eines Kleinkindes.

Gegen 12:50 Uhr erhielten Polizei und Rettungsdienst Kenntnis von einem schwerverletzen Kind auf dem Gehweg. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte das zweijährige Kind aus einem der oberen Stockwerke gestürzt sein.

Der Rettungsdienst brachte das Kind ins Krankenhaus, wo es in der Folge seinen schweren Verletzungen erlag.

Der genaue Hergang des Geschehens ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zum jetzigen Erkenntnisstand ergeben sich keine Hinweise auf eine vorsätzlich herbeigeführte Straftat.

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