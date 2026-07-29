Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus und erbeuten Kreditkartendaten

Mainz- Mombach (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine Frau aus Mainz Opfer eines Betrugs durch einen falschen Microsoft-Mitarbeiter.

Die Geschädigte suchte im Internet nach einem neuen Laptop und stieß dabei auf eine vermeintliche Mitteilung des Microsoft-Supports. Über eine angezeigte Fehlermeldung gelangte sie in ein Telefongespräch mit einem bislang unbekannten Täter, der sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgab.

Im Verlauf des Gesprächs erklärte der Anrufer, eine angeblich fehlerhafte Abbuchung könne nur rückgängig gemacht werden, wenn die Geschädigte eine Software auf ihrem Computer sowie eine App auf ihrem Mobiltelefon installiere. Zudem forderte der Täter die Kreditkartendaten einschließlich der Sicherheitskennziffer an. In der Annahme, mit einem echten Support-Mitarbeiter zu sprechen, übermittelte die Geschädigte die geforderten Daten.

Auf Nachfragen zum Fortgang des angeblichen Vorgangs wurde die Geschädigte wiederholt vertröstet und aufgefordert, das Gespräch nicht zu beenden. Über die Dauer des Wartens wurde die Geschädigte misstrauisch und beendete das Gespräch. Im Anschluss stellte sie fest, dass ihre Kreditkarte mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag unberechtigt belastet worden war. Die Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät:

Microsoft oder andere Softwareunternehmen nehmen nicht unaufgefordert telefonisch Kontakt zu Kunden auf, um angebliche Computerprobleme zu beheben. Installieren Sie keine Fernwartungsprogramme oder Apps auf Anweisung unbekannter Anrufer. Geben Sie niemals Kreditkarten- oder Kontodaten sowie Sicherheitsmerkmale an unbekannte Personen weiter. Beenden Sie verdächtige Telefonate umgehend und kontaktieren Sie das betroffene Unternehmen ausschließlich über die offiziellen Kontaktwege. Lassen Sie im Zweifel Ihr Kreditkartenkonto sperren und informieren Sie umgehend Ihre Bank.

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