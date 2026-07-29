PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrüger geben sich als Microsoft-Mitarbeiter aus und erbeuten Kreditkartendaten

Mainz- Mombach (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine Frau aus Mainz Opfer eines Betrugs durch einen falschen Microsoft-Mitarbeiter.

Die Geschädigte suchte im Internet nach einem neuen Laptop und stieß dabei auf eine vermeintliche Mitteilung des Microsoft-Supports. Über eine angezeigte Fehlermeldung gelangte sie in ein Telefongespräch mit einem bislang unbekannten Täter, der sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgab.

Im Verlauf des Gesprächs erklärte der Anrufer, eine angeblich fehlerhafte Abbuchung könne nur rückgängig gemacht werden, wenn die Geschädigte eine Software auf ihrem Computer sowie eine App auf ihrem Mobiltelefon installiere. Zudem forderte der Täter die Kreditkartendaten einschließlich der Sicherheitskennziffer an. In der Annahme, mit einem echten Support-Mitarbeiter zu sprechen, übermittelte die Geschädigte die geforderten Daten.

Auf Nachfragen zum Fortgang des angeblichen Vorgangs wurde die Geschädigte wiederholt vertröstet und aufgefordert, das Gespräch nicht zu beenden. Über die Dauer des Wartens wurde die Geschädigte misstrauisch und beendete das Gespräch. Im Anschluss stellte sie fest, dass ihre Kreditkarte mit einem mittleren dreistelligen Eurobetrag unberechtigt belastet worden war. Die Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät:

Microsoft oder andere Softwareunternehmen nehmen nicht unaufgefordert telefonisch Kontakt zu Kunden auf, um angebliche Computerprobleme zu beheben. Installieren Sie keine Fernwartungsprogramme oder Apps auf Anweisung unbekannter Anrufer. Geben Sie niemals Kreditkarten- oder Kontodaten sowie Sicherheitsmerkmale an unbekannte Personen weiter. Beenden Sie verdächtige Telefonate umgehend und kontaktieren Sie das betroffene Unternehmen ausschließlich über die offiziellen Kontaktwege. Lassen Sie im Zweifel Ihr Kreditkartenkonto sperren und informieren Sie umgehend Ihre Bank.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Taschendiebstahl beim Einkauf

    Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) - Am Dienstag, 28.07.2026, kam es zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr in einem Supermarkt in der Hattenbergstraße in Mainz zu einem Taschendiebstahl. Ein Geschädigter erledigte seinen Einkauf und verstaute nach dem Bezahlen sein Portemonnaie in der hinteren Hosentasche. Erst nach seiner Rückkehr nach Hause stellte er fest, dass seine Geldbörse entwendet worden war, in welcher sich u.a. ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Stranded Traveller-Betrug am Mainzer Hauptbahnhof

    Mainz (ots) - POL-PPMZ: Mainz - Betrüger täuscht Notlage vor und erbeutet Bargeld Ein 24-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 01.30 Uhr Opfer eines sogenannten "Stranded Traveller"-Betrugs. Der Geschädigte wurde im Bereich des Mainzer Hauptbahnhofs von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser schilderte eine angebliche Notlage und ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Bankkarte und hebt Geld ab

    Mainz-Laubenheim (ots) - Am Dienstagmittag wurde eine über 90-jährige Frau aus Mainz-Laubenheim Opfer eines Betrugs durch einen falschen Bankmitarbeiter. Die Geschädigte erhielt einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Er behauptete, auf ihrem Konto sei eine verdächtige Zahlung festgestellt worden. Um diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren