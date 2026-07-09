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Polizei Hagen

POL-HA: Streit um Musikbox eskaliert - Duo greift 28-Jährigen mit Eisenstange an

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (08.07.2026) schlugen zwei Männer im Alter von 25 Jahren und 30 Jahren auf ihren Mitbewohner ein und griffen diesen mit einer Eisenstange an. Zuvor kam es zwischen den Bewohnern von Monteurswohnungen gegen 15.20 Uhr in einem Naherholungsgebiet in Hohenlimburg zu einem Streit um eine entwendete Musikbox. Während der Auseinandersetzung schlugen der 25-Jährige und sein Begleiter mit ihren Fäusten auf den 28-Jährigen ein. Der 25-Jährige verletzte ihn zusätzlich mit einer Eisenstange. Mit dieser verfehlte er noch einen zwischenzeitlich eingeschrittenen Zeugen. Der verletzte 28-Jährige wurde vor Ort durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung versorgt. Die zwei tatverdächtigen Männer räumten die Streitigkeiten gegenüber den Polizeibeamten ein, verneinten aber den Einsatz der Eisenstange. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (rei)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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