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Polizei Hagen

POL-HA: Unfall zwischen Rettungswagen und Kleintransporter - eine Leichtverletzte

Hagen-Eilpe (ots)

Am Mittwochvormittag (08.07.2026) stieß die Fahrerin eines Rettungswagens mit einem Kleintransporter zusammen. Die Rettungswagenbesatzung befand sich gegen 11.25 Uhr für eine Patientenverlegung auf der Volmetalstraße in Eilpe. Die 28-Jährige verpasste nach eigenen Angaben eine Abfahrt und fuhr auf den Seitenstreifen. Beim anschließenden Versuch, auf der Volmetalstraße zu wenden, übersah sie einen in gleicher Richtung fahrenden Kleintransporter. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des Rettungswagens leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Hagener Krankenhaus verbracht. Die anderen Beteiligten, darunter auch der beförderte Patient, blieben unverletzt. Der Rettungswagen musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. (rei)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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