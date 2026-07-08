Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsüberwachung für Ihre Sicherheit: Einsatzkräfte kontrollieren in der Innenstadt und in Wehringhausen

Hagen (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes und des Wachdienstes postierten sich am Dienstag (07.07.2026) an mehreren Kontrollstellen und überwachten den Verkehr. Die Kontrollgruppen suchten dafür den Graf-von-Galen-Ring, die Bahnhofshinterfahrung und die Wehringhauser Straße auf.

Dabei trafen sie im Rahmen einer Kontrolle einen 42-jährigen Mann an, gegen den ein offener Haftbefehl vorlag. Die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 1625 Euro konnte der 42-Jährige vor Ort begleichen und wurde anschließend entlassen.

Zudem ahndeten sie 26 Fahrer, die zu schnell unterwegs waren. Der unrühmliche "Spitzenreiter" fuhr mit seinem Wagen bei erlaubten 50 km/h eine Geschwindigkeit von 77km/h. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Auch die anderen Raser mussten Verwarngelder zahlen oder erwartet ein Bußgeld.

Die Einsatzkräfte stellten unter anderem auch Fahrer fest, die während der Autofahrt das Handy nutzten oder verbotswidrig mit ihrem E-Scooter fuhren. Auch 14 Fußgänger, die bei "rot" über die Ampel gingen und dadurch nicht nur ihre eigene, sondern auch die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gefährdeten, mussten ein Verwarngeld zahlen.

Insgesamt erwies sich die Kontrollaktion als erfolgreich und wurde von vielen Bürgern begrüßt. (rst)

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