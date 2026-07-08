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Polizei Hagen

POL-HA: Streit um einen Kaffee eskaliert - mehrfach Tritte ins Gesicht

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Dienstagmorgen (07.07.2026) stieß ein 37-Jähriger seinen Kontrahenten auf den Boden und trat ihm mehrfach ins Gesicht. Zuvor gerieten die Männer gegen 09.45 Uhr in einer gemeinnützigen Einrichtung am Märkischen Ring über einen Kaffee in Streit. Durch den Stoß und die Tritte brach ein Brillenglas des 54-Jährigen und er erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Hagener Krankenhaus. Gegenüber den verständigten Einsatzkräften gab der Täter an, dass ihm "die Sicherungen durchgebrannt" sind. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung übernommen. (rei)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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