PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: "Falscher Kriminalbeamter" will 91-Jährige betrügen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein Anrufer gab sich am Dienstag (07.07.2026) als Kriminalbeamter aus und wollte Bargeld und Schmuck einer 91-jährigen Hagenerin erbeuten. Der unbekannte Mann rief mit einer Handynummer am Nachmittag bei der Frau an und meldete sich als "Kriminalpolizei". Als Anlass für den Anruf erklärte er in akzentfreiem Hochdeutsch, dass die Seniorin auf einer sogenannten Opferliste stehen würde. Daher fragte er, ob sie als potenzielles Opfer Bargeld, Gold oder Schmuck besitzen würde. Sie verneinte die Frage, woraufhin der Anrufer das Telefonat beendete.

Die Polizei gibt folgende Präventionshinweise: Seien Sie misstrauisch, beenden Sie verdächtige Telefonate und rufen Sie die Polizei zurück, um den Anruf zu verifizieren. Geben Sie weder am Telefon noch an der Haustür sensible, personenbezogene Daten an Fremde preis. Halten Sie bei Zweifeln oder Unsicherheiten zwingend Rücksprache mit Ihren Angehörigen oder mit vertrauten Personen oder wählen Sie den Notruf "110" der Polizei. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 13:28

    POL-HA: Ermittlungserfolg: Polizei ordnet tatverdächtigem Betrüger mehrere Taten zu

    Hagen (ots) - Die Polizei Hagen berichtete bereits Anfang Juni von der vorläufigen Festnahme eines 24-Jährigen in Garenfeld, der im Verdacht steht, eine 81-jährige Seniorin um Schmuck und Bargeld betrogen zu haben. Zwei couragierten Bürgerinnen und einem Bürger sowie der Seniorin gelang es zuvor, den Tatverdächtigen auf seiner Flucht zu stellen (OTS-Meldung vom ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 12:30

    POL-HA: 25-Jähriger greift Polizeikräfte an - ein Beamter nicht mehr dienstfähig

    Hagen-Vorhalle (ots) - Ein 25-jähriger Mann leistete am Montag (06.07.2026) in Vorhalle Widerstand gegen zwei Polizeibeamte und verletzte einen der beiden so sehr, dass er nicht mehr dienstfähig war. Die beiden Polizisten begaben sich um 20.30 Uhr in die Ophauser Straße, wo der 25-Jährige eine Sachbeschädigung begangen und sich anschließend in seine in der Nähe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren