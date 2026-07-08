Polizei Hagen

POL-HA: "Falscher Kriminalbeamter" will 91-Jährige betrügen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein Anrufer gab sich am Dienstag (07.07.2026) als Kriminalbeamter aus und wollte Bargeld und Schmuck einer 91-jährigen Hagenerin erbeuten. Der unbekannte Mann rief mit einer Handynummer am Nachmittag bei der Frau an und meldete sich als "Kriminalpolizei". Als Anlass für den Anruf erklärte er in akzentfreiem Hochdeutsch, dass die Seniorin auf einer sogenannten Opferliste stehen würde. Daher fragte er, ob sie als potenzielles Opfer Bargeld, Gold oder Schmuck besitzen würde. Sie verneinte die Frage, woraufhin der Anrufer das Telefonat beendete.

Die Polizei gibt folgende Präventionshinweise: Seien Sie misstrauisch, beenden Sie verdächtige Telefonate und rufen Sie die Polizei zurück, um den Anruf zu verifizieren. Geben Sie weder am Telefon noch an der Haustür sensible, personenbezogene Daten an Fremde preis. Halten Sie bei Zweifeln oder Unsicherheiten zwingend Rücksprache mit Ihren Angehörigen oder mit vertrauten Personen oder wählen Sie den Notruf "110" der Polizei. (rst)

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