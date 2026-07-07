Polizei Hagen

POL-HA: Ermittlungserfolg: Polizei ordnet tatverdächtigem Betrüger mehrere Taten zu

Hagen (ots)

Die Polizei Hagen berichtete bereits Anfang Juni von der vorläufigen Festnahme eines 24-Jährigen in Garenfeld, der im Verdacht steht, eine 81-jährige Seniorin um Schmuck und Bargeld betrogen zu haben. Zwei couragierten Bürgerinnen und einem Bürger sowie der Seniorin gelang es zuvor, den Tatverdächtigen auf seiner Flucht zu stellen (OTS-Meldung vom 03.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6287183).

Im Anschluss an die Festnahme leitete das zuständige Kriminalkommissariat der Hagener Polizei intensive Ermittlungen ein. Dadurch konnten dem 24-Jährigen weitere Taten zugeordnet werden. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist der Mann für insgesamt sieben Betrugsfälle sowie zwei Versuche verantwortlich, die sich in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz ereignet haben. Bei allen Betrugsopfern handelte es sich um Senioren, die Wertgegenstände und Bargeld in einem Gesamtwert von über 150.000 Euro verloren. Trotz des Ermittlungserfolgs bleibt die Tatbeute verschwunden. Der 24-Jährige befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell