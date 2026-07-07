Polizei Hagen

POL-HA: 25-Jähriger greift Polizeikräfte an - ein Beamter nicht mehr dienstfähig

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein 25-jähriger Mann leistete am Montag (06.07.2026) in Vorhalle Widerstand gegen zwei Polizeibeamte und verletzte einen der beiden so sehr, dass er nicht mehr dienstfähig war.

Die beiden Polizisten begaben sich um 20.30 Uhr in die Ophauser Straße, wo der 25-Jährige eine Sachbeschädigung begangen und sich anschließend in seine in der Nähe befindliche Wohnung begeben hatte. Dort trafen die Einsatzkräfte den Mann an, der umgehend aggressiv wurde und die Beamten anschrie. Den Beamten war die Aggression des Mannes bereits aus vorangegangenen Einsätzen bekannt.

Zunächst gelang es den Polizisten, den 25-Jährigen zu beruhigen. Jedoch schrie er die Polizeikräfte nach kurzer Zeit erneut an und unterschritt immer wieder die Distanz zu ihnen. Dann holte er zum Schlag aus, konnte aber rechtzeitig fixiert werden. Während sich der Mann auf dem Boden befand, schlug, trat und kniff er um sich. Zudem beleidigte er die Einsatzkräfte. Den beiden gelang es, den 25-Jährigen ins Polizeigewahrsam zu bringen. Durch seinen Angriff verletzte er beide Beamte leicht, einer war schließlich nicht mehr dienstfähig. Gegen den 25-Jährigen wird nun unter anderem wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (rst)

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