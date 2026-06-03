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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Autodiebstahl im Autohaus

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Dienstag in der Zeit von 18 Uhr bis 21.15 Uhr einen Geländewagen vom Gelände eines Autohauses in der Halleschen Straße zu entwenden. Hierfür öffneten sie auf bislang unbekannte Weise das Auto und versuchten dieses zu entwenden. Als dieser Versuch misslang, traten die unbekannten Täter von dem Vorhaben ab. Das Fahrzeug hatte einen Wert im sechsstelligen Bereich.

Am Mittwocoh kamen Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen und von der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz und sicherten Spuren. Hinweise zu der Tat, den Tätern oder sich verdächtig verhaltenden Personen nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0137376

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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