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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustellencontainer im Visier von Einbrechern

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Auf einer Baustelle in der Franz-Cordier-Straße wurde in einen Baucontainer eingebrochen. Bei einem Weiteren wurde der Versuch unternommen. Auf dieser Baustelle wurde bereits in der zurückliegenden Zeit eingebrochen.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen 0136841

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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