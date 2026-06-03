Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sticker an Wahlkreisbüro

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld wurden Dienstagabend drei Aufkleber auf der Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Wilhelmstraße entdeckt. Der Inhalt der Sticker lässt Rückschlüsse auf eine politische Tatmotivation zu. Die Aufkleber wurden vermutlich zwischen 15.36 Uhr und 21.54 Uhr angebracht worden sein.

Hinweise auf die möglichen Täter nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5753 67 100 entgegen.

Aktenzeichen 0136633

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