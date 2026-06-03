Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Neuerlicher Diebstahl eines und des selben E-Bikes aus einem Keller

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Montag 14.30 Uhr bis Dienstag 8.50 Uhr wurde in einem Keller in der Alexander-Puschkin-Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten in den Keller eines Mehrfamilienhauses und öffneten hier mit einem Hebelwerkzeug eine Tür. Hinter dieser war das E-Bike angeschlossen. Auch das Schloss wurde auf unbekannte Weise geöffnet und das Fahrrad entwendet. Genau dieses Rad wurde vor 3 Jahren schon einmal entwendet. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein Mountainbike des Herstellers Giant vom Typ Trance X Advanced E+ Elite 2 in brauner und orangener Farbe.

Hinweise zur Tat und dem Aufenthalt des Fahrrades nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Zudem werden Personen gesucht, denen ein solches Fahrrad zum Kauf angeboten wurde.

Aktenzeichen: 0136377

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