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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann mit Essbesteck und Grillgabel sitzt im Hühnerstall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein polizeibekannter Mann, der zuletzt mehrfach im Stadtgebiet von Heilbad Heiligenstadt aufgefallen war, in einem Hühnerstall am Leineberg von einem Eigentümer festgestellt. Als dieser den Fremden ansprach, wurde er an der Jacke gepackt und geschüttelt. Dabei hielt der Eindringling auch ein gefährlichen Gegenstand in der Hand. Der Stallbesitzer wurde nicht verletzt und konnte den Angreifer von seinem Grundstück vertreiben.

Der Fremde entfernte sich anschließend in Richtung Kriegerdenkmal und wurde in der weiteren Folge von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Eichsfeld angetroffen und festgenommen. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und bedrohte die Beamten beharrlich während des Einsatzes. Dabei wurde niemand verletzt. Der Mann führte unter Anderem eine Grillzange mit sich.

Aufgrund der Häufung derartiger Einsätze in den zurückliegenden Tagen, wurde zur Begutachtung des Mannes das Gesundheitsamt sowie ein Richter hinzugezogen. Dieser ließ den Mann noch am Mittwoch in ein Fachklinikum einweisen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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