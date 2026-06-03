Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bekleidung aufgefunden - Polizeieinsatz an der Wipper

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Sondershausen (ots)

Gegen 5.30 Uhr teilte ein Bürger gegenüber der Polizei mit, dass im Bereich des Ufers an der Wipper, nahe der Panzerstraße, Bekleidungsgegenstände aufgefunden worden. Eine Person, der diese gehören, ist gegenwärtig nicht bekannt.

Aufgrund der Annahme, dass sich die Person sich gegebenenfalls in das Gewässer begeben hat, wird der Flussverlauf derzeit durch einen Polizeihubschrauber und ein Boot der Feuerwehr abgeprüft.

Hinweise, wem die Bekleidung gehört, oder ob eine Person beobachtet wurden, die sich in das Gewässer begeben hat, nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Es besteht zudem die Möglichkeit, dass sich der Eigentümer der Bekleidung von dieser an dem Ufer entledigt hat und diese zurückließ. Er wird in dem Falle gebeten, sich dringend bei der Polizei zu melden.

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