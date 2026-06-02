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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrüche in Kirchgarten und Regelschule

Kirchgandern (ots)

In Kirchgandern wurden in der Nacht auf Dienstag gleich zwei Gebäude von Unbekannten heimgesucht. In der Schule in der Heiligenstädter Straße wurden mehrere Räume von den Tätern durchsucht. Vermutlich erhielten sie Zutritt über offenstehende Fenster des Gebäudes und öffneten anschließend mehrere Türen gewaltsam im Inneren, um die Räumlichkeiten zu durchwühlen. Hierdurch entstand ein erhebliches Spurenaufkommen im Gebäude. Schlussendlich wurde eine Musikbox erbeutet.

In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Vereinshaus im dortigen Kirchgarten, in welches auf unbekannte Art eingedrungen wurde. Auch hier wurde das Innere erheblich verwüstet. Die Täter erbeuteten mehrere Müsliriegel.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0135707

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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