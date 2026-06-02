LPI-NDH: Vollbrand eines Kassenhäuschens

Niedersachswerfen (ots) - Am Montagabend kam es zu einem Fahrradunfall, bei dem eine Frau stürzte und Verletzungen davon trug. Die Radfahrerin befand sich auf einem Radweg Im Steinfeld und beabsichtigte die Straße in Richtung Netto-Parkplatz zu queren. Dabei übersah sie ein Fahrzeug und musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen. Die 46-jährige Frau überschlug sich und wurde schwer verletzt. An der Unfallstelle kam ein Rettungswagen zum Einsatz und ...

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