Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Vollbrand eines Kassenhäuschens
Haussömmern (ots)
Montagnacht geriet das leerstehende Kassenhäuschen im ehemaligen Freibad an der Landstraße 2090 aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Nach einem Knall hatten Anwohner den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Häuschen bereits in Vollbrand. Bei dem Brand wurde keine Person verletzt. Eine technische Ursache wurde vor Ort zunächst ausgeschlossen. Noch am Vormittag kommen Beamte der Kriminalpolizei zum Einsatz, um nach der Brandursache zu ermitteln.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell