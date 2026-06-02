Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mopedunfall mit PKW
Uder (ots)
In der Kirchgasse kam es Montagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Moped. Der Fahrer des PKW übersah vermutlich das Zweirad, welches aus der Schmiedestraße fuhr und vorfahrtsberechtigt war. Beim Sturz verletzte sich der jugendliche Mopedfahrer an der Hand und musste vor Ort medizinisch behandelt werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung in Folge der Kollision ein.
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