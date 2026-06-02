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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradunfall im Harztor

Niedersachswerfen (ots)

Am Montagabend kam es zu einem Fahrradunfall, bei dem eine Frau stürzte und Verletzungen davon trug. Die Radfahrerin befand sich auf einem Radweg Im Steinfeld und beabsichtigte die Straße in Richtung Netto-Parkplatz zu queren. Dabei übersah sie ein Fahrzeug und musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen. Die 46-jährige Frau überschlug sich und wurde schwer verletzt. An der Unfallstelle kam ein Rettungswagen zum Einsatz und verbrachte sie in ein nahegelegenes Klinikum.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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