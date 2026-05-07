Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Verkehrsununfall Autobahn A2: LKW Unfall blockiert alle 3 Fahrspuren

Bild-Infos

Download

Lehrte (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Lehrte wurde am heutigen Donnerstagmorgen, 7. Mai 2026, gegen 7:24 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin alarmiert. Kurz hinter dem Bereich der Anschlussstelle Lehrte-Ost war es zu einem Unfall mit einem Lastkraftwagen gekommen. Laut Meldebild war zu dem Zeitpunkt unklar, ob und wie viele eingeklemmte oder verletzte Personen es gibt. Während des Eintreffens stellte sich die Autobahn A2 und die damit verbundene Rettungsgasse dramatisch dar: Ein Durchkommen war nicht möglich, ein Rettungswagen blieb zunächst im Rückstau stecken. Lediglich über die Baustellenspur gelang es, an den Lkw heranzukommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage wie folgt dar: Ein Lkw, der zuvor auf der A2 in Richtung Berlin unterwegs gewesen war, war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern geraten und schließlich quer zur Fahrbahn auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen. Hierdurch wurden alle Richtungsfahrspuren blockiert. Der Fahrer des Lkw war entgegen den ersten Meldungen weder eingeklemmt noch eingeschlossen und konnte das Fahrzeug eigenständig verlassen und an den Rettungsdienst übergeben werden. Somit konzentrierten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf das Auffangen und Umpumpen auslaufender Betriebsstoffe, um eine weitere Umweltgefährdung zu verhindern. Hierzu wurde zusätzlich die untere Wasserbehörde alarmiert. Die Feuerwehr Lehrte war mit vier Fahrzeugen und insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 10:00 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lehrte, übermittelt durch news aktuell