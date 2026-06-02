Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Heuballen

Sondershausen (ots)

Unbekannte entwendeten am Montag eine Heuballen vom Grundstück des 20-jährigen Geschädigten. Das Beutegut hatte einen Durchmesser von etwa 140 cm, wog ungefähr 500kg und befand sich auf dem Feld des Eigentümers.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0135404

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