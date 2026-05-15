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Polizei Essen

POL-E: Essen: Betrüger bringen Ehepaar um fünfstellige Geldsumme - Polizei Essen warnt erneut vor Telefonbetrug

Essen (ots)

45359 E.-Frintrop: Betrüger gaukelten einem Ehepaar am Donnerstag (14. Mai) vor, dass die Tochter für eine Behandlung im Krankenhaus eine hohe Summe Geld zahlen müsse. Kurz nach dem Telefonat holte ein Mann das Bargeld ab. Die Polizei Essen sucht Zeugen und gibt gleichzeitig Präventionstipps.

Gegen 13:30 Uhr riefen die Betrüger bei den beiden 92-Jährigen an. Die Seniorin hielt die Frau am Telefon für ihre Tochter, die angab, für eine Behandlung im Krankenhaus eine hohe Summe Bargeld zu benötigen. Nur rund 15 Minuten später erschien ein Abholer an der Haustür und nahm eine fünfstellige Bargeldsumme sowie eine Goldmünze an sich.

Die 92-Jährige beschreibt den Mann als ca. 40-50 Jahre alt, 1,70m groß, dicke Statur mit schwarzen Haaren (rasiert) sowie sommerlich sportlicher Bekleidung. Zudem habe er südosteuropäisch ausgesehen.

Die Polizei Essen sucht Zeugen: Wer im Bereich der Straße Himmelpforten verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder weitere Angaben zum Abholer machen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 zu melden oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de.

Gleichzeitig warnt die Polizei:

   - Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie anrufen oder vor 
     Ihrer Haustüre stehen. Geben Sie auf gar keinen Fall Details zu 
     Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.
   - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie
     sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie 
     Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen 
     Sie sich den Sachverhalt bestätigen.
   - Übergeben Sie NIEMALS Geld, Bankkarten oder Wertsachen an 
     unbekannte Personen!
   - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie 
     unverzüglich die Polizei. Erstatten Sie Anzeige! /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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