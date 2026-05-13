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Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Minderjährige Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt: Drei minderjährige Einbrecher (13/15/16) verschafften sich Dienstagmittag (12. Mai) Zugang zu einer Wohnung in der Gartenstraße. Die Eigentümer der Wohnung erwischten das Trio auf frischer Tat.

Gegen kurz nach 12 Uhr kam die 58-jährige Wohnungsinhaberin gemeinsam mit ihrem Sohn und dessen Frau zurück nach Hause, als das Trio aus der Wohnung kam. Der 35-jährige Sohn hielt die minderjährigen Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Es handelt sich bei ihnen um einen 13-Jährigen mit kroatischer Staatsangehörigkeit, eine 15-Jährige mit französischer Staatsangehörigkeit sowie um eine 16-Jährige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Sie sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Bei dem Trio fanden die Beamten mutmaßliches Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurden die drei dem Jugendamt übergeben.

Gegen die Minderjährigen wird nun wegen Einbruchs und schweren Bandendiebstahls ermittelt. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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