Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei Essen und BIB - Bank im Bistum Essen veranstalten Benefizkonzert zugunsten des Deutschen Kinderschutzbundes

Essen (ots)

Am Freitag (8. Mai 2026) lud die Polizei Essen gemeinsam mit der BIB - Bank im Bistum Essen zu einem Benefizkonzert auf dem Gelände der Zeche Zollverein ein. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der BIB fand das Konzert im Salzlager auf dem historischen Zechengelände statt. Der Erlös des Abends kommt einem besonderen Projekt des Deutschen Kinderschutzbundes zugute: dem Bau eines neuen Schutzhauses für Kinder in dramatischen familiären Situationen.

Rund 300 geladene Gäste kamen zu diesem Anlass, darunter auch Herbert Reul, Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Gäste erlebten einen beeindruckenden musikalischen Abend. Das Landespolizeiorchester unter der Leitung von Scott Lawton begeisterte mit bekannter Filmmusik, während das Kinderorchester NRW einen Auszug aus seinem diesjährigen Programm "Kompass der Klänge" präsentierte. Ein echtes Highlight war das Zusammenspiel beider Orchester - etwa mit dem Stück "Apollo 13".

Höhepunkt des Abends war die feierliche Übergabe eines Spendenschecks in Höhe von 57.500 EUR an den Deutschen Kinderschutzbund Essen. Da der Vorsitzende, Prof. Dr. Ulrich Spie, krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte, wurde er vom Geschäftsführer Herrn Thomas Grotenhöfer vertreten. Überreicht wurde der Scheck durch Dr. Peter Güllmann, Vorstandsprecher der BIB - Bank im Bistum Essen. Gemeinsam mit den zusätzlichen Einnahmen aus den Spendenboxen belief sich der Gesamterlös der Veranstaltung auf 60.974,11 EUR. Die Spendensumme wird einen wichtigen Beitrag zum Bau des neuen Schutzhauses leisten, das betroffenen Kindern einen sicheren Zufluchtsort bieten soll.

"Mit dem Konzert und unseren anderen Jubiläumsaktionen", so BIB-Vorstandssprecher Dr. Peter Güllmann, "möchten wir nicht nur unser 60-jähriges Bestehen feiern, sondern vor allem Zeichen für sozialen Zusammenhalt setzen. Wenn wir es als Gesellschaft nicht schaffen, unsere Kleinsten zu schützen, brauchen wir über vieles andere gar nicht erst zu sprechen."

Auch Polizeipräsident Andreas Stüve betonte die Bedeutung dieses Projekts: "Es ist uns eine große Freude, dieses Vorhaben gemeinsam mit der BIB und vielen weiteren Unterstützern zu realisieren. Auch uns als Polizei ist es ein zentrales Anliegen, gesellschaftliche und soziale Verantwortung zu übernehmen und Kinder in Not zu schützen - dafür setzen wir uns ein."

Das Benefizkonzert war ein voller Erfolg und zeigte eindrucksvoll, wie gemeinsames Engagement einen wichtigen Beitrag für den Kinderschutz leisten kann.

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