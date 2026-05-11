Polizei Essen

POL-E: Essen: 87-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45475 MH.-Altstadt II: Am vergangenen Freitag (8. Mai) ist ein 87-Jähriger mit seinem Pedelec in der Mülheimer Altstadt gestürzt und leicht verletzt worden, nachdem er mit einem E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen war. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 14:30 Uhr befuhr der 87-jährige Mülheimer die Fritz-Thyssen-Brücke in Fahrtrichtung Dümpten auf dem Radweg, als ihm eine männliche Person auf einem E-Scooter entgegenkam. Der Rollerfahrer fuhr so nah an dem 87-Jährigen vorbei, dass er ihn am Arm berührte und es zum Sturz des Radfahrers kam. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Styrum von der Örtlichkeit. Der 87-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, konnte nach ambulanter Versorgung jedoch wieder entlassen werden.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, bzw. dem Tatverdächtigen machen können. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de. /LG

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