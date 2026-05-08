Polizei Essen

POL-E: Essen: Fünf nachtaktive Kupferdiebe vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45133 E.- Bredeney: Gestern Morgen (7. Mai) wurden an der Norbertstraße fünf mutmaßliche Kupferdiebe festgenommen.

Einem Streifenwagen, der auf der Norbertstraße in Richtung Alfredstraße unterwegs war, fiel gegen 1:30 Uhr ein PKW kurz hinter der Bushaltestelle "Polizeischule" auf - dieser stand mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Straße. Plötzlich liefen vier Personen vom Grünstreifen zum Wagen und starteten den Motor. Weil die Beamten sich vor den Wagen stellten, konnte dieser allerdings nicht anfahren. Während die Polizisten die vier Männer kontrollierten, stellten sie fest, dass ein weiterer Wagen auf dem Grünstreifen direkt neben einem Zaun geparkt war. In dem Transporter befand sich eine weitere Person. Zudem lagen abgeschnittene Starkstromkabel (hoher Kupferanteil) sowie abgetrennte Kupferdachrinnen darin.

Der Maschendrahtzaun neben dem Transporter wies ein großes Loch auf. Davor befand sich typisches Einbruchswerkzeug, wie Bolzenschneider, Hammer und Schraubendreher.

Auf dem Gelände der ehemaligen Polizeischule lag weiteres Diebesgut (Kupferrohre und Starkstromkabel) zum Abtransport bereit. Insgesamt dürfte es sich um mehrere Tonnen handeln. Zudem lagen eine Elektrosäge und ein weiterer Bolzenschneider daneben. Ein angeforderter Diensthundeführer beging schließlich das Gelände, um nach weiteren potentiellen Tatverdächtigen zu suchen. Er konnte allerdings keine weiteren Personen feststellen.

Die fünf Männer (17/24/27/35/39) wurden vorläufig festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um Rumänen. Lediglich der 39-Jährige verfügt über einen festen Wohnsitz in Deutschland. Bis auf den 17-Jährigen sind alle Männer bereits polizeibekannt, unter anderem wegen gleichgelagerter Delikte. Gegen die Männer wird wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt./SyC

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