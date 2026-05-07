Polizei Essen

POL-E: Essen: 17-Jähriger nach Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt - 1. Folgemeldung - 17-Jähriger verstorben

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Wie bereits berichtet, kam es am 27. April (Montag) zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Goebenstraße, bei dem ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Siehe auch: https://essen.polizei.nrw/presse/17-jaehriger-nach-auseinandersetzung-lebensgefaehrlich-verletzt-mordkommission-eingerichtet-festnahme

Der 17-Jährige ist gestern (6. Mai) in Folge der Auseinandersetzung verstorben. Er wurde heute obduziert.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. /aro

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