Polizei Essen

POL-E: 20-Jähriger flieht vor Polizei mit 3000 Litern entwendetem Kraftstoff - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Gestern Morgen (7. Mai) entwendete ein 20-Jähriger über 3000 Liter Kraftstoff an einer SB-Tankstelle an der Pferdebahnstraße. Anschließend floh der Mann mit seinem Transporter vor den hinzugerufenen Polizisten bis auf Bochumer Stadtgebiet, wo er schlussendlich gestoppt und vorläufig festgenommen wurde. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 5 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass er an der SB-Tankstelle an der Pferdebahnstraße einen Mann beobachte, der große Mengen Kraftstoff in unbeschriftete Behälter im Kofferraum eines Mercedes Sprinter füllt. Nachdem der Transporter die Tankstelle verlassen hatte, folgte der Zeuge dem Fahrzeug und gab der Polizei den aktuellen Standort durch. Auf der A40 in Höhe der Anschlussstelle Essen-Kray konnten Essener Polizeikräfte das Fahrzeug in Fahrtrichtung Dortmund feststellen und gaben dem Fahrer Anhaltezeichen.

Daraufhin beschleunigte der junge Mann stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise floh er mit dem Sprinter über die A40 bis zur Abfahrt Bochum-Harpen. Innerstädtisch setze er seine Flucht mit überhöhter Geschwindigkeit fort und fuhr teils sogar in den Gegenverkehr. Auf der Harpener Straße konnte das Fahrzeug gestoppt und der Mann vorläufig festgenommen werden. Unbeteiligte kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Albaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland. In dem Fahrzeug befanden sich drei 1000 Liter IBC Container gefüllt mit dem entwendetem Diesel Kraftstoff. Nachdem der unzureichend gesicherte Kraftstoff abgepumpt wurde, haben die Kollegen das Fahrzeug sichergestellt. Darüber hinaus befanden sich falsche, rumänische Kennzeichen an dem Fahrzeug.

Die Tankstellbetreiber teilten der Polizei mit, dass vermutlich insgesamt ca. 10 000 Liter Kraftstoff an der SB-Tankstelle an der Pferdebahnstraße in der Nacht entwendet wurden. Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen möglichen Komplizen, der ebenfalls einen Mercedes Sprinter gefahren ist. Wie die Täter die Zapfanlage manipulierten, die nur mit speziellen Flottenkarten o.ä. genutzt werden kann, ist derzeit unklar.

Auf Grund dessen sucht die Polizei Essen nach Zeugen, die an der SB-Tankstelle an der Pferdebahnstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Angaben zu den weiteren möglichen Tätern machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /hey

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