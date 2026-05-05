PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stehlen Waren aus Parfümerie - Fotofahndung

Essen (ots)

45138 E.-Huttrop: Am 23. Dezember letzten Jahres entwendeten drei unbekannte Tatverdächtige mehrere Waren aus einer Parfümerie an der Moltkestraße. Die Polizei sucht mit Bildern nach den Unbekannten.

Gegen 15 Uhr betraten ein unbekannter Mann und zwei unbekannte Frauen das Geschäft. Während der Mann die Verkäuferin ablenkte, nahmen die beiden Frauen Waren aus den Regalen und verstaute diese unter ihrer Kleidung. Kurz vor dem Verlassen des Geschäfts nahm auch der Mann ein Parfüm von der Theke und versteckte es. Anschließend verließen die drei Tatverdächtigen die Parfümerie und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Unbekannten wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit den Aufnahmen sucht das Kriminalkommissariat 34 nach dem Trio.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/202749

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 12:40

    POL-E: Essen: Trio beim Kupferdiebstahl gestellt

    Essen (ots) - 45133 E.-Bredeney: Am Freitagnachmittag (1. Mai) versuchten drei Männer, Kupferdachrinnen von der alten Polizeischule an der Norbertstraße zu entwenden. Einsatzkräfte der Polizei nahmen das Trio mithilfe eines Diensthundes fest. Gegen 15:10 Uhr hielten sich drei Männer auf dem Dach eines Gebäudes der alten Polizeischule auf und demontierten Dachrinnen, die sie anschließend in den Innenhof warfen. Ein ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 11:49

    POL-E: Essen: Unbekannte Radfahrerin fährt Fußgängerin an und flüchtet - Zeugen gesucht

    Essen (ots) - 45149 E.-Haarzopf: Am Donnerstagnachmittag (30. April) verunfallte eine bislang unbekannte Radfahrerin auf der Raadter Straße mit einer 35-jährigen Fußgängerin und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15 Uhr ging die 35-jährige Mülheimerin auf dem Gehweg in Höhe einer ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 09:49

    POL-E: Essen: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

    Essen (ots) - 45239 E.-Heidhausen: Am Samstagabend (2. Mai) wurde eine Fußgängerin auf der Heidhauser Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 21 Uhr wollte eine 80-jährige Fußgängerin die Heidhauser Straße überqueren, als sie von einem 70-jährigen BMW-Fahrer erfasst und schwer verletzt wurde. Der Autofahrer fuhr in Richtung Velbert, als es etwa in Höhe der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren