Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stehlen Waren aus Parfümerie - Fotofahndung

Essen (ots)

45138 E.-Huttrop: Am 23. Dezember letzten Jahres entwendeten drei unbekannte Tatverdächtige mehrere Waren aus einer Parfümerie an der Moltkestraße. Die Polizei sucht mit Bildern nach den Unbekannten.

Gegen 15 Uhr betraten ein unbekannter Mann und zwei unbekannte Frauen das Geschäft. Während der Mann die Verkäuferin ablenkte, nahmen die beiden Frauen Waren aus den Regalen und verstaute diese unter ihrer Kleidung. Kurz vor dem Verlassen des Geschäfts nahm auch der Mann ein Parfüm von der Theke und versteckte es. Anschließend verließen die drei Tatverdächtigen die Parfümerie und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Unbekannten wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit den Aufnahmen sucht das Kriminalkommissariat 34 nach dem Trio.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/202749

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

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