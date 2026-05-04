Polizei Essen

POL-E: Essen: Trio beim Kupferdiebstahl gestellt

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney:

Am Freitagnachmittag (1. Mai) versuchten drei Männer, Kupferdachrinnen von der alten Polizeischule an der Norbertstraße zu entwenden. Einsatzkräfte der Polizei nahmen das Trio mithilfe eines Diensthundes fest.

Gegen 15:10 Uhr hielten sich drei Männer auf dem Dach eines Gebäudes der alten Polizeischule auf und demontierten Dachrinnen, die sie anschließend in den Innenhof warfen. Ein Diensthundeführer wurde während seiner Streife auf die Geräusche aufmerksam und entdeckte die Tatverdächtigen auf dem Dach. Er alarmierte umgehend weitere Einsatzkräfte.

Die Polizisten umstellten das Gebäude, um eine Flucht zu verhindern. Dennoch versuchten die drei Männer zu fliehen und rannten in Richtung Beckmannsbusch, um durch ein angrenzendes Waldstück zu entkommen. Nach Androhung des Einsatzes des Diensthundes blieben sie stehen und ließen sich widerstandlos festnehmen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 18-jährige und einen 22-jährigen Rumänen. In ihren Rucksäcken fanden die Einsatzkräfte diverse Werkzeuge, die zum Demontieren der Dachrinnen geeignet sind. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 34 der Polizei Essen ermittelt nun wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls./ruh

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