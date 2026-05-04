Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte Radfahrerin fährt Fußgängerin an und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45149 E.-Haarzopf: Am Donnerstagnachmittag (30. April) verunfallte eine bislang unbekannte Radfahrerin auf der Raadter Straße mit einer 35-jährigen Fußgängerin und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15 Uhr ging die 35-jährige Mülheimerin auf dem Gehweg in Höhe einer Schule, als eine unbekannte Frau mit einem Pedelec/E-Bike ihren Weg kreuzte und mit ihr zusammenstieß. Die Radfahrerin stürzte zu Boden, die Fußgängerin verletzte sich leicht.

Die Radfahrerin drohte zunächst mit ihrem Anwalt und setzte anschließend ihre Fahrt fort - ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Damit entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Unbekannte wird als etwa 50 Jahre alt, mit blonden Haaren und dunkler Leggings beschrieben.

Auch Radfahrer sind bei Verkehrsunfällen verpflichtet, anzuhalten und ihre Personalien anzugeben. Wer einfach weiterfährt, macht sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafbar - und benötigt den zuvor angekündigten Anwalt dann womöglich tatsächlich.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

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