Polizei Essen

POL-E: Essen: 79-jähriger Heinz Dieter G. vermisst - Polizei bittet um Hinweise - 1. Folgemeldung: Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Die Polizei nimmt hiermit die Fahndung nach dem vermissten Heinz Dieter G. zurück. Der seit Dienstag vermisste 79-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen und in sein Altenwohnheim zurückgebracht werden. Unsere ursprüngliche Pressemeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/79-jaehriger-heinz-dieter-g-vermisst Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und bittet die Medien, die Fotos des Vermissten zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /bw

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