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Polizei Essen

POL-E: Essen: 79-jähriger Heinz Dieter G. vermisst - Polizei bittet um Hinweise - 1. Folgemeldung: Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Die Polizei nimmt hiermit die Fahndung nach dem vermissten Heinz Dieter G. zurück. Der seit Dienstag vermisste 79-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen und in sein Altenwohnheim zurückgebracht werden. Unsere ursprüngliche Pressemeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/79-jaehriger-heinz-dieter-g-vermisst Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und bittet die Medien, die Fotos des Vermissten zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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